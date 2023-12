Paganin: «Inter, dimensione vincente! Si è creato un gruppo forte»

L’Inter è al vertice della classifica in Serie A con Lautaro Martinez leader del gruppo. L’ex calciatore Antonio Paganin ritiene che l’imminente rinnovo del capitano nerazzurro sia un segnale importante

SEGNALE – Queste le considerazioni di Paganin, intervenuto su TMW Radio: «L’Inter in questo momento, al di là della rosa, è con la fluidità di gioco e la facilità con cui ottiene il risultato che ti fa capire che ha una nuova dimensione vincente. Lo scorso anno ha preso consapevolezza con la finale Champions. la cosa che può aver fatto scattare la molla è anche l’addio di qualche big in estate, con la conseguente responsabilizzazione di diversi altri elementi. Si è creato un gruppo forte e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quando decidi di aprire un nuovo capitolo, vedi l’addio di Brozovic, Onana e altri in estate, fai fatica a pensare che una squadra così si ritrovi subito ai vertici. Qui c’è stato un salto in avanti del pacchetto giovani. In primis Lautaro, che si è messo in spalla il gruppo. E poi non sottovaluterei il messaggio inviato in sede di rinnovo da Lautaro. Quando il capitano rinnova in maniera incondizionata, chiaro che la spinta anche per gli altri è forte. Calcoli in Champions League? Non penso però che l’Inter li abbia fatti, a febbraio non sai in che condizioni arrivano le squadre».