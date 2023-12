Nesti: «Inter camaleontica. Tre volti diversi, uno da cobra contro la Lazio!»

Fioccano complimenti per l’Inter, dopo il vantaggio in classifica ottenuto grazie alla vittoria contro la Lazio. Il giornalista Carlo Nesti spiega perché nessuna avversaria sembra essere all’altezza dei nerazzurri.

AVVERSARIE – Carlo Nesti apprezza particolarmente il percorso dell’Inter e il gioco proposto da Simone Inzaghi. Dopo aver parlato di mercato, il giornalista, ospite di Radio Sportiva, a “Microfono Aperto” dichiara: «Che i punti di distacco dell’Inter non siano niente non sono d’accordo. Lo sono, invece, sul fatto che siano qualcosa di importante. Bisogna anche vedere qual è il rendimento qualitativo, al di là del risultato, delle altre squadre. Le inseguitrici della capolista non mi convincono del tutto, come fa invece l’Inter. La Juventus ha molti limiti per quanto riguarda l’aspetto offensivo. Il Milan è una squadra di tutti stranieri, che è stata stravolta durante il mercato e quindi crea dei problemi di affiatamento al suo allenatore. Il Napoli secondo me con un altro tecnico, più diplomatico e più sereno nel rapporto coi giocatori, come può esserlo Mazzarri, sarebbe lì a mordere la coda dell’Inter. Sono convinto che, avendo avuto solo un cambiamento nella rosa, il Napoli è ancora molto forte.

ELOGIO – Nesti conclude: «Faccio un grande elogio alla formazione nerazzurra che si sta manifestando in modi diversi. Abbiamo visto un’Inter super offensiva contro l’Udinese, un’altra che ha lasciato palla per 90′ all’avversario contro la Real Sociedad, e un’altra “cobra” per il modo di mordere due volte nei capovolgimenti di fronte la Lazio in occasione del 2-0. Quindi, oltretutto, questa è un’Inter camaleontica, che gioca in modi diversi e ciò è molto importante per il proseguimento del campionato».