Nesti: «Inter, serve un attaccante. Denaro non alla portata dei desiderati»

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. Legandosi ad alcune problematiche della rosa dell’Inter, Carlo Nesti esprime il suo parere sui bisogni e le possibilità dei nerazzurri.

SENZA GARANZIE – Carlo Nesti analizza la situazione dell’attacco e delle casse dell’Inter, in vista del mercato di gennaio. Così il giornalista, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva: «L’Inter ha molto bisogno di un laterale destro, dal momento in cui per tre mesi Juan Cuadrado è fuori causa. Quindi la priorità è proprio questa. Poi c’è un dato di fatto che prescinde gli infortuni e che si sapeva fin dall’inizio del campionato. L’Inter è una squadra che ha 22 titolari, ma in questi forse non dovrebbero essere calcolate le riserve di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Effettivamente Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non danno garanzie. Il primo è stato anche sfortunato perché ha avuto un infortunio grave all’inizio. l’Inter avrebbe bisogno di un attaccante ma so anche che Steven Zhang è tornato a parlare dell’importanza degli equilibri di bilancio. L’Inter non è una squadra che può spendere e spandere dal punto di vista economico. Quindi non so se avrà il denaro alla portata d’acquisto di determinati giocatori dei quali si è parlato, come Mehdi Taremi o di nuovo di Lazar Samardzic. Sono sicuramente dei giocatori che interessano».