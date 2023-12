Cosmi anticipa Inzaghi: «Turnover Inter, che non ha 23 giocatori!»

Cosmi si aspetta un’Inter piuttosto rimaneggiata in Coppa Italia contro il Bologna. L’allenatore perugino, a completamento dell’intervento odierno a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, dà un consiglio al collega Thiago Motta per credere nel colpo a San Siro

TURNOVER SCONTATO – L’esordio stagionale nerazzurro nella coppa nazionale non prevede una sfida agevole e, guardando la classifica di Serie A, è chiaro a tutti. Ne è assolutamente certo Serse Cosmi, che si aspetta una partita senza pronostico: «Come può o deve interpretare la partita lo sa solo Thiago Motta (sorride, ndr). L’Inter ha fatto turnover in Champions League (Cosmi si riferisce a Benfica-Inter, ndr), figuriamoci se non lo fa in Coppa Italia agli ottavi di finale. Poi sicuramente Simone Inzaghi schiererà una squadra competitiva. Tutti dicono che l’Inter ha ventitré gicatori uguali ma per me non è così. Nessuno li ha ventitré giocatori di livello. Nemmeno le squadre più forti! Ci sono giocatori forti oltre i titolari, giocatori di livello. Ed è chiaro che il ventiduesimo giocatore dell’Inter è più forte di quello di una squadra medio-piccola. Ma l’Inter ha bisogno come tutte le squadre di giocare più partite possibili per trovare continuità con tutti i giocatori a disposizione. Sarebbe un errore se il Bologna non la giocasse al massimo della sua convinzione, pur facendo due-tre cambi. Ma credo che l’Inter farà molto più di due-tre cambi nella formazione iniziale…». Dopo essersi espresso sul sorteggio di tutte le squadre italiane in Champions League, questo il pensiero di Cosmi alla vigilia di Bologna-Inter in Coppa Italia.