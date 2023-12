Inter-Bologna, Inzaghi inventa in attacco? Due alternative – SM

Simone Inzaghi sembra optare per un mini-turnover in Inter-Bologna. In attacco potrebbe esserci una novità “speciale”.

PROBABILE FORMAZIONE – Gli infortuni degli ultimi tempi complicano la situazione di Simone Inzaghi, chiamato a mediare tra alternanze e competitività per Inter-Bologna. Secondo SportMediaset per il turno infrasettimanale di domani l’allenatore nerazzurro potrebbe modificare un po’ la formazione, anche a costo di “inventare” qualcosa di nuovo. Fra le sicurezze c’è la presenza in panchina di Benjamin Pavard, rientrato dall’infortunio. In Inter-Bologna non partirà titolare ma potrebbe subentrare a partita in corso, anche per mettere di nuovo minuti nelle gambe.

ALTERNATIVA – Il turnover di Inzaghi si vedrà a centrocampo, con le maglie da titolare di Davide Frattesi, Carlos Augusto ed Kristjan Asllani. Ma la sorpresa vera potrebbe esserci in attacco: uno dei titolarissimi, fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbe riposare. Dunque, le opzioni sono due: Marko Arnautovic che affianca uno dei due o l’austriaco in coppia con un centrocampista offensivo come Devy Klaassen. Di seguito il punto su quella che potrebbe essere la formazione di Inzaghi per Inter-Bologna.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.