Paganin: «Inter-Atalanta avvincente ma non decisiva! Skriniar top»

Massimo Paganin, doppio ex di Inter e Atalanta, intervistato su TuttoSport ha parlato della sfida, a detta sua non ancora decisiva. Poi ha parlato dei migliori centrali in Serie A.

GRANDE EX – Massimo Paganin da ex di entrambe le squadre parla di Inter-Atalanta: «A questo punto del campionato è troppo presto per parlare di match decisivo, ma la rivalità calcistica fra le due tifoserie e la crescita vertiginosa delle ambizioni della Dea, rendono questa gara una delle più avvincenti. Sono due squadre in salute: l’Inter è alla quarta vittoria in cinque partite, la seconda alla sua seconda consecutiva, e sta incominciando a ingranare. Il gioco dell’Atalanta è consolidato e i calciatori sono gli stessi dell’anno scorso».

INTER DI INZAGHI – Paganin parla in particolare dell’Inter di Simone Inzaghi: «Inzaghi è uno degli allenatori italiani che sta crescendo di più, ha fatto benissimo con la Lazio e sapeva cosa chiedere al gruppo dell’Inter. La scorsa stagione i nerazzurri hanno vinto lo scudetto e per raggiungere questo obiettivo devi aver raggiunto qualcosa di importante dal punto di vista tecnico e mentale, e quando hai quel tipo di mentalità sai di essere forte».

IN DIFESA – Paganin parla dei difensori centrali ed elogia l’interista Milan Skriniar: «Il migliore in Serie A? Skriniar sta facendo molto bene, ma anche Tomori e Kjaer. Mi aspetto molto da Demiral: deve ancora inserirsi bene alla Dea e fare un ulteriore percorso di crescita».

Fonte: TuttoSport – Mariachiara Rossi