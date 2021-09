Inter-Atalanta è Dzeko-Zapata: il bosniaco chiamato alla sfida diretta

Inter-Atalanta vede la sfida tra i due centravanti, Dzeko e Zapata. Entrambi nei desideri estivi di Marotta, il bosniaco può dimostrare di essere stato la scelta giusta.

SFIDA TRA NOVE – Zapata, centravanti dell’Atalanta, la scorsa estate è stato molto vicino a diventare il nuovo centravanti dell’Inter. Il che significa un mese fa, scarso. Quel ruolo invece oggi è coperto da un altro giocatore. Che risponde al nome di Dzeko. Inter-Atalanta insomma vede un confronto diretto tra i due numeri nove. Entrambi nei desideri dei nerazzurri di Milano.

DIMENTICARE IL BIVIO – Zapata sfiderà quello che poteva essere il suo futuro. Dzeko invece da interista vivrà il confronto indiretto. Il bosniaco avrà una sfida nella sfida. Non solo vincere per la squadra, ma anche dimostrare la bontà della scelta della società. Non un compito semplice visto l’impatto dell’avversario sul gioco, ma anche il livello della difesa di Gasperini. Il nodo è esattamente questo: il numero nove dell’Inter ha la sua occasione di dimostrare quanto può fare la differenza quando il livello si alza. Facendo dimenticare quel bivio estivo.