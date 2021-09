Zapata sotto i riflettori in Inter-Atalanta dopo le voci del mercato estivo

Inter-Atalanta sarà una sfida particolare per Duvan Zapata. Il colombiano infatti in estate è stato vicino a trasferirsi a Milano.

SFIDA PERSONALE – Inter-Atalanta non sarà una partita normale per Duvan Zapata. Anzi, assomiglierà più a una sorta di sliding door. Quello che è contro quello che poteva essere. Pochi mesi fa infatti, in estate, il colombiano è stato al centro di diverse voci di mercato. Ceduto Lukaku sembrava essere lui la prima scelta per raccogliere il testimone del belga. Poi la trattativa non è mai arrivata al rettilineo finale. E il numero 91 è pronto a sfidare l’Inter da avversario. Ancora una volta.

ELEMENTO FONDAMENTALE – Zapata è un elemento chiave dell’Atalanta. Non solo per i suoi numeri offensivi, sempre notevoli. In questo campionato, per dire, ha all’attivo 2 gol e un assist in 3 partite. Ma il suo contributo va ben oltre. Il colombiano è una chiave fondamentale di tutta la tattica. La sua corsa, la sua capacità di puntare le difese palla al piede con strappi sul lungo mette pressione e crea pericoli in ogni situazione. Anche quando è a diversi metri dalla porta. Gasperini lo sa bene. E infatti ha fatto il possibile per trattenerlo a Bergamo. All’attaccante non resta che mostrare ancora una volta all’Inter le doti che hanno convinto i dirigenti a provare a imbastire una trattativa.