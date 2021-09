Inzaghi ripropone Dumfries dal 1′ e cerca l’ennesima vittoria a San Siro – TS

Inzaghi secondo TuttoSport è pronto a dare un’altra chance a Dumfries da titolare, dopo la chance contro il Bologna e a partita in corso contro la Fiorentina. Intanto a San Siro si cerca la diciannovesima vittoria.

TITOLARE – Inzaghi, solito dubbio sulla fascia destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con il primo in vantaggio rispetto l’ex Manchester United. L’olandese è subentrato a Firenze e nell’unica gara da titolare – contro il Bologna -, è stato devastante. In compenso però, Darmian garantisce una copertura difensiva migliore, cosa da non sottovalutare considerando che sulla stessa fascia ci sarà Robin Gosens.

A SAN SIRO – Contro l’Atalanta i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi cercheranno a tutti i costi di vincere, mantenendo la scia vincente di vittore in casa. L’Inter vince a San Siro da ben diciotto gare consecutive

Fonte: TuttoSport – F.M.