Padovan: «Inter, sbagliato non volere Spinazzola: come Grosso! De Boer…»

Padovan spende parole positive per Spinazzola, rimarcando l’errore di valutazione fatto dall’Inter in sede di mercato. Il giornalista, nel corso della sua ospitata a “Sport 24 Euro Today” su Sky Sport 24, non usa termini altrettanto belli per l’olandese de Boer

SPINAZZOLA COME GROSSO – Dopo essersi espresso sugli interisti protagonisti in Belgio-Italia (vedi dichiarazioni), Giancarlo Padovan elogia Leonardo Spinazzola: «Chi non l’ha voluto, come l’Inter, ha sbagliato (vedi articolo sul retroscena datato gennaio 2020, ndr). Spinazzola è un giocatore straordinario. Mi ricorda molto Fabio Grosso per le sue propensioni offensive. E chissà come Grosso non faccia qualche gol pesante e ci porti avanti… Ho letto un interessamento del Real Madrid, ma non credo proprio che la Roma lo lasci partire dopo questi Europei».

DE BOER ARROGANTE – Padovan ne ha qualcuna anche per l’ex allenatore nerazzurro Frank de Boer, che da CT della Nazionale Olandese ha già detto addio a Euro 2020: «De Boer si conferma un allenatore poco affidabile. Al primo vero ostacolo, nemmeno insormontabile come la Repubblica Ceca, esce. In Patria sono tutti contro di lui… Non è un bravo allenatore. E le prove sono numerose e recenti. Una cosa che spesso accompagna i non-vincenti è l’arroganza di credersi bravi, più di quanto lo si è. E non si ha l’umiltà di imparare e migliorare».