Di Biagio su Belgio-Italia: «I nostri sanno come fermare Lukaku! Nell’1 vs. 2…»

Di Biagio si esprime sullo spauracchio azzurro chiamato Lukaku. L’ex centrocampista dell’Inter, in collegamento con “Sport 24 Today” su Sky Sport 24, ripone grande fiducia nella coppia difensiva che dovrebbe scendere in campo in Belgio-Italia

FIDUCIA (BIANCONERA) – Il quesito tecnico-tattico su Belgio-Italia nelle ultime ore è stato posto praticamente a chiunque. Anche Luigi “Gigi” Di Biagio dice la sua: «Romelu Lukaku si ferma tenendolo lontano dall’area di rigore. Se prende palla e si gira, diventa un problema. Se lasci troppo campo è difficile marcarlo. Ma se Giorgio Chiellini recupera per giocare con Leonardo Bonucci, i due centrali azzurri sanno come fermarlo. Lukaku ha dimostrato di essere un giocatore di grandissimo livello, ma nel due contro uno riusciranno a limitarlo, dandogli poco spazio». Di Biagio, così come già espresso dal giornalista Giancarlo Padovan (vedi dichiarazioni), per fermare il centravanti belga dell’Inter punta tutto sulla storica coppia difensiva della Juventus.