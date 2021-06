Sconcerti non vede un buon Europeo, fin qui, da parte di Barella. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, ritiene che il rendimento del centrocampista con l’Italia non sia stato all’altezza degli standard mostrati all’Inter.

PUÒ CRESCERE – Mario Sconcerti, valutando l’Italia, trova un giocatore su tutti sottotono: «Nettamente Nicolò Barella. Mi aspetto un po’ di più da lui. Già nella fase finale del campionato mi era sembrato meno brillante. Essendo un generoso, si spende molto. E quando ha meno doti atletiche allora risulta più confusionario. Ma è ancora un giocatore fondamentale. Io fossi Roberto Mancini lascerei la formazione iniziale contro l’Austria».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara