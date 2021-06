Spinazzola sta brillando con la maglia della Nazionale Italiana a Euro 2020 ma è da un anno e mezzo che fa bene anche con quella della Roma. Il giornalista Di Marzio, prima di dare gli ultimi aggiornamenti di mercato nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24 (vedi articolo), racconta un retroscena legato al no dell’Inter datato gennaio 2020

SPINAZZOLA SCARICATO – L’operazione di mercato, che ha caratterizzato la sessione invernale del 2020 e poi a sorpresa è saltata, viene ricordata e dettagliata da Gianluca Di Marzio: «Quello con Matteo Politano ero uno scambio già praticamente definito. Leonardo Spinazzola, appena arrivato a Milano, parlava già da giocatore dell’Inter. In tanti si staranno un po’ mangiando le mani, dalla Juventus che l’ha ceduto troppo in fretta all’Inter. E anche la Roma, che solo ora lo sta valorizzando dopo che l’Inter ha deciso di non acquistarlo. Quando la società nerazzurra non lo prese, ricordo la grande gestione umorale del ragazzo, che era stato scaricato dall’Inter ed è dovuto tornare a Roma. Si è lasciato passare tutto addosso e ha ricominciato come se nulla fosse. Ora posso raccontarlo perché è passato del tempo. Mi è capitato di essere con lui in quel momento in cui telefonava per chiedere dell’Inter: “Ma mi prendono o no?”. Non sapeva cosa stesse succedendo. E non capiva il perché l’Inter non volesse tesserarlo. L’Inter non prese Spinazzola per la storia della gamba più corta dell’altra… Questione di un centimetro, a volte! Poi l’operazione si è bloccata anche per una questione di formula. Perché l’Inter voleva cambiarla rispetto agli accordi con la Roma. Ma sempre partendo dalla situazione creatasi dopo le visite mediche… Anche perché poi Spinazzola ha sempre giocato con la Roma dopo questa vicenda». Questo il retroscena di Di Marzio sullo scambio Spinazzola-Politano saltato tra Inter e Roma.