Inter, adesso sì che la stagione è davvero finita. L’Under-19 di Madonna nel Campionato Primavera 1 non è riuscita a bissare i successi stagionali in Serie A. La delusione nerazzurra, a un passo dalla finale tricolore, è tanta ma ora bisogna pianificare subito il futuro

ROMPETE LE RIGHE – L’Inter Under-19 deve dire (anzitempo) addio al sogno tricolore e non potrà emulare la Prima Squadra campione d’Italia 2020/21. La beffa è servita al 121′ dall’Empoli in una semifinale a dir poco rocambolesca (vedi articolo). La finalissima del Campionato Primavera 1 sarà quindi Atalanta-Empoli, in programma mercoledì 30 giugno a partire dalle ore 18:30. Finisce a un passo dalla Finale Scudetto la stagione nerazzurra in Primavera. A 90′ dalla fine prevista. Inter-Empoli potrebbe essere stata anche l’ultima partita sulla panchina nerazzurra per l’allenatore Armando Madonna, che nelle prossime definirà il suo futuro con il Club. Dopo un triennio di alti e bassi con l’Inter U19 fisiologico separarsi. Pronto a subentrare Cristian Chivu, in odore di ennesima promozione dopo gli ottimi risultati dell’ultimo triennio (Under-14, Under-17 e attualmente Under-18). L’Inter dovrà iniziare da subito a pianificare l’immediato futuro per la squadra che sta al vertice del proprio Settore Giovanile. In caso di addio, sarà proprio Chivu l’erede di Madonna?