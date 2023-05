Padovan: «Inter ora più sicura! Pronta per il finale»

Padovan dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il finale di stagione dell’Inter, impegnata ancora in tutte le competizioni.

FINALE DI STAGIONE – Giancarlo Padovan è sicuro riguardo il rendimento dei nerazzurri, soprattutto per il finale di stagione: «L’Inter è pronta per un finale di stagione importante in campionato e in Champions League, si presenterà in semifinale con più sicurezze e non lo avrei detto un mese e mezzo fa. Se la gioca alla grandissima con il Milan per arrivare in finale, e la finale è pur sempre una finale. Giocherà anche la finale di Coppa Italia contro una Fiorentina non all’altezza dell’Inter, ma anche per loro è pur sempre un a finale».