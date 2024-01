Padovan: «Inter forte, è dura per il Napoli rovesciare la partita»

Giancarlo Padovan ha parlato di Napoli-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane.

FINALE – Queste le parole di Giancarlo Padovan nel corso di Sky Sport 24 in vista di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana in programma domani sera. «L’Inter sta in una forma spaziale, ma è stato un buon Napoli quello visto contro la Fiorentina? Sì, è stato un buon Napoli abbastanza a sorpresa perché non mi aspettavo che migliorasse così tanto in così poco tempo. Devo dire che la Fiorentina ha giocato molto male e ha deluso chi come me le dava una chance, più che una chance di arrivare in finale. Il Napoli però sta meglio, sta quasi bene, perché anche appena arrivato Mazzarri mi era sembrato che stesse bene e poi non era così, però ha preso sicuramente giovamento dal cambio di sistema di gioco con la difesa a 3. Sta ritrovando alcuni giocatori importanti. La cura Mazzarri funziona, nel senso che, partito benino, poi non è andato bene, adesso mi pare che, un po’ per consapevolezze individuali, molto per consapevolezze di gruppo collettive (ripeto, anche il ritorno alla difesa a 3) la squadra stia meglio. Però, se devo dire la verità, l’Inter è talmente forte, è talmente superiore, talmente brillante, talmente in forma in questo momento che francamente la vedo dura per il Napoli rovesciare la partita che la vede, secondo me, sfavorita. Detto tutto questo, ne abbiamo viste di partite in cui il favorito era la squadra più forte e poi la squadra più forte non ha vinto, però insomma il Napoli visto con la Fiorentina non è l’Inter che ha battuto la Lazio».