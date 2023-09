Padovan: «Inter, Berardi non doveva giocare! Rivedo fantasmi in…»

Padovan ha parlato dell’Inter, in attesa della Salernitana e dopo la sconfitta con il Sassuolo. Il suo riferimento è andato a Berardi e non solo.

FANTASMI − Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e di quello che non è andato contro il Sassuolo: «Berardi non doveva giocare con l’Inter, perché con la Juventus sarebbe dovuto essere espulso per l’entrata su Bremer. L’Inter pensava di gestire il gol di vantaggio e ha vivacchiato ma non si può gestire con nessuno. Poi il risultato di 1-0 non può mai chiuderla. Ho rivisto qualche fantasma: Lautaro ad esempio non segna. E se lui non segna è un problema. O lui o Thuram, perché su Sanchez non si può riporre tanta fiducia. Ma io i problemi li ho visti in difesa: le conclusioni lasciate al Sassuolo non doveva permetterle. Soprattutto la seconda su Berardi».