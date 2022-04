Padovan: «Correa ha qualità, mi aspettavo di più all’Inter! Inzaghi lo stima, ma…»

Padovan è convinto che Correa possa iniziare a dimostrare realmente il suo valore in questo finale di stagione con la maglia dell’Inter. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, evidenzia come l’apporto dell’attaccante argentino finora non sia all’altezza delle premesse

STIMA DA RINNOVARE – Nella sua disamina sulla lotta scudetto in Serie A (vedi dichiarazioni) Giancarlo Padovan si sofferma su un singolo dell’Inter: «Anche per come ha cominciato a Verona, benissimo con la doppietta decisiva, da Joaquin Correa mi aspettavo di più. È vero che per ottenere di più avrebbe dovuto anche giocare di più, ma ha avuto qualche infortunio che l’ha bloccato. Correa è un giocatore di qualità. Adesso nelle ultime giornate decisive ha la possibilità di conquistarsi definitivamente la stima di Simone Inzaghi, che gliel’ha già data. Ma la stima ha sempre bisogno di essere innaffiata da nuove prestazioni e prove. Quindi Correa deve assolutamente far qualcosa di più di quanto fatto fino a oggi. E sabato Correa ha l’occasione di riprendersi. Perché da lui ci si aspettava di più in questa stagione». Questo il parere di Padovan sul numero 19 nerazzurro, che ovviamente trova tutti concordi visto il reale apporto dell’attaccante argentino alla causa Inter finora.