Padovan: «Audero soffierà il posto a Sommer! Inter con valori!»

CONSAPEVOLEZZA – Giancarlo Padovan esprime alcune considerazioni sull’Inter, legata alla situazione fra i pali ma non solo. Così parla il giornalista nel corso della trasmissione “La Casa dello Sport”: «Io sostengo che il portiere titolare dell’Inter sarà Audero. Lui può soffiare il posto a Sommer e dare continuità alla difesa. L’Inter giocando sempre insieme, più o meno con gli stessi giocatori, conoscendo a fondo il gioco di Simone Inzaghi, avendo fatto delle esperienze fondanti come quella della finale di Champions League, ha consapevolezza che in Italia solo il Napoli forse le può essere superiore. L’Inter ha dei valori. Io ero perplesso su Sommer, sul fatto che manca ancora un difensore e su Arnautovic. Quest’ultimo per me era la sesta scelta sul mercato. Però se si mette a diposizione della squadra per il tempo che può giocare può fare bene. Thuram non è una prima punta, fa meno gol di Dzeko ma sa legare il gioco fuori dall’area».