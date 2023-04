Orsi: «Inter, responsabilità dell’attacco! Lukaku? A luglio…»

Nando Orsi, intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha analizzato la crisi dell’Inter in campionato, con uno sguardo alla sfida col Benfica di mercoledì. Un commento anche su Lukaku

SCELTE – Queste le parole di Orsi: «Inter? In campionato i calciatori danno una prestazione, in Champions League sono esaltati dall’evento. È una colpa di tutti, compreso l’allenatore che non riesce a motivare la squadra. Non è possibile pensare fare una partita di quel livello col Benfica e poi dopo quattro giorni giocare col Monza e perdere 0-1. La responsabilità non è dei portieri che parano, ma degli attaccanti che spesso sbagliano. Quest’anno tutti hanno dei problemi. Non può essere sempre la bravura dei portieri. Sfida al Benfica? Farei giocare Lukaku. Secondo me i lusitani andranno a giocare a partita. Dzeko o il belga? Sono due calciatori differenti, il bosniaco fa anche il regista offensivo, che fa salire la squadra e giocare i compagni. Bisogna vedere Inzaghi cosa pensa di voler fare: star lì e ripartire o permettere a Dzeko di stare sulle linee e giocare con la squadra».

OPERAZIONE – Orsi fa il punto sull’operazione di mercato che quest’estate ha permesso a Lukaku di tornare all’Inter: «Lukaku? Riavvolgiamo il nastro, sentiamo cosa si diceva a luglio quando è tornato. Lui voleva a tornare a tutti i costi, e l’Inter ha fatto un’operazione meravigliosa. Poi le cose sono andate male per tutta una serie di motivi. Ma a luglio si sottolineava il grande colpo dei nerazzurri»