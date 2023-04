Ravanelli: «Lukaku errore Inter, ha rotto equilibri in spogliatoio!»

Per Ravanelli l’Inter avrebbe fatto meglio a non riprendere Lukaku l’anno scorso. L’ex attaccante, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, prova – con difficoltà – a dare una spiegazione delle problematiche della squadra di Inzaghi.

LO SBAGLIO – Fabrizio Ravanelli non vuole trovare un singolo responsabile per la crisi attuale: «Non so chi sia più colpevole dell’altro, però è un’Inter a due facce. Credo sia un problema più profondo, che ci sia qualcosa che noi facciamo fatica a capire. Io ho vissuto degli spogliatoi, dove ci sono delle problematiche che fanno fatica a venire fuori. L’Inter gioca bene, non riesce a vincere partite contro squadre mediocri e poi va a vincere in Champions League: è una cosa che stona. Secondo me uno degli errori fatti dall’Inter è che lo scorso anno, quando non ha vinto il campionato, ha focalizzato tutto il discorso che se ci fosse stato Romelu Lukaku avrebbe vinto sicuramente. Averlo ripreso è stato un grave errore, perché si sono rotti degli equilibri all’interno dello spogliatoio».

LE MANCANZE – Lukaku o meno l’Inter sta facendo malissimo. Ravanelli valuta le differenze fra le singole competizioni: «C’è una totalità di differenza rispetto all’avversario. C’è qualcosa che non torna: gioca anche meglio, ma non riesce a vincere contro squadre al di sotto delle sue qualità. Se Inter e Milan hanno possibilità di andare in semifinale di Champions League, hanno rose profonde, affrontano avversarie di medio-bassa classifica e non vincono per quattro o cinque volte ci sono altri problemi che non sono la sfortuna».