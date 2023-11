Orrico: «Inter senza rivali ma rischio nel DNA! Controsenso Pavard»

Sulla lotta scudetto e su alcune scelte dell’Inter si pronuncia Corrado Orrico, ex allenatore nerazzurro. Di seguito il pensiero dell’ospite di Radio Sportiva anche su Pavard.

SUPERIORE – Corrado Orrico ha un’opinione precisa sull’Inter e su un’altra big del campionato: «Lo scudetto se lo giocano Juventus e Inter? Io non credo che i bianconeri possano competere con una squadra così importante come l’Inter. Lo dico per una questione di organico, di giocatori, di valore individuale. Sommando il valore individuale della rosa dell’Inter si vede che vince alla grande su quella della Juventus. La squadra di Inzaghi è senza rivali? Sì, a meno che non vada in crisi, vista la sua stranezza storica che ha nel DNA, e salti la gestione che finora si è ben comportata. Secondo me Pavard mancherà poco perché c’è Darmian che si è sempre comportato bene, anche l’anno scorso. giocatore che ha una maggiore mobilità nelle posizioni in campo e dà anche una spinta maggiore. Quell’acquisto lì non l’ho capito: l’Inter ha speso 40 milioni per prendere un difensore quando ne avevano uno bravissimo in casa che gli aveva dato tutte le garanzie possibili».