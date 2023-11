Visnadi: «L’Inter ha tutto per dominare il campionato, Juventus…»

Visnadi ritiene l’Inter superiore a tutte le altre in campionato. A fine novembre però ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus.

DUELLO − In collegamento su Radio Radio, Gianni Visnadi dice la sua sulla lotta per il titolo: «Scudetto tra Inter e Juventus? Ipotesi da mettere in considerazione, ma tra come vince l’Inter e come vince la Juventus ci sono due modi diversi di gestire le partite. Oggi francamente penso che l’Inter abbia tutto per dominarlo il campionato, perché non credo che la Juventus possa reggere l’Inter. È inferiore sotto tutti i parametri».