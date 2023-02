Orlando: «Inter più avanti del Napoli in Champions League! Con il Porto…»

L’Inter sta vivendo un ottimo momento con il secondo posto in campionato, la vittoria della Supercoppa e le semifinali di Coppa Italia già in archivio, eppure le critiche sono sempre tante. Massimo Orlando recrimina la libertà di poter analizzare a seconda dei momenti e punta sui nerazzurri in Champions League. Di seguito il suo intervento a TMW Radio

QUESTIONE DI MOMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi è la seconda forza del campionato, seppur a una distanza considerevole dal Napoli. Massimo Orlando rivendica il diritto di poter criticare: «Noi analizziamo settimanalmente, l’Inter ha avuto un periodo brutto dove giustamente è stata criticata. Non è che per paura di offendere ne dobbiamo parlar bene, noi analizziamo quello che vediamo. L’Inter ha perso tanti punti in campionato, probabilmente non ce l’avrebbe fatta comunque a stare dietro a questo Napoli. Ora che sta vincendo e giocando meglio, dico che sta strameritando. L’unica cosa relativa al derby è che poteva chiudere la partita senza soffrire fino al 90′ ma la partita è stata stradominata. Queste polemiche nascono perché il tifoso vuole sentirsi dire che la squadra è sempre bella».

SQUADRA ATTREZZATA – Secondo Orlando, in Champions League l’Inter può dire la sua: «Intanto ha preso il Porto che non è quello di qualche anno fa, sempre temibile ma insomma ha una grande chance l’Inter. Poi, Lautaro Martinez è tornato dal Mondiale che sembra un altro calciatore, Dzeko sembra un ragazzino, Skriniar ha chiarito cosa farà da qui a giugno e dunque non mancherà di professionalità. A me sembra una squadra che non dico possa andare in finale e vincerla, ma con i recuperi di Brozovic e Lukaku non ci sono molte squadre più forti in giro».

SCOMMESSA – Su chi può andare più avanti in Europa tra Inter e Napoli, Orlando non ha dubbi: «Io punterei sull’Inter perché il Napoli è stato perfetto ma mantenere quella perfezione non è per niente semplice. Dunque che il Napoli mantenga in campionato e Champions quella qualità glielo auguro ma la vedo difficile, invece l’Inter mi sembra abbia meno peso sul campionato, nel senso che punta alla Champions League. Se dovessi spendere un euro, scommetterei che l’Inter va più avanti del Napoli».