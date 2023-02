Sabato: «L’Inter sta facendo bene, 43 punti tanti! Skriniar, giusta una cosa»

Antonio Sabato, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della stagione dell’Inter e del confronto con il Napoli. L’ex nerazzurro ha poi detto la sua sul caso Skriniar e sulla consegna della fascia a Lautaro Martinez.

STAGIONE POSITIVA − Antonio Sabato ha fatto il punto sulla stagione dell’Inter confrontandola con quella del Napoli: «Diciamo che l’Inter ha rispettato abbastanza le attese. Tranne che per qualche risultato negativo a inizio del girone di ritorno. Però 43 punti sono comunque tanti. Il Napoli è una squadra eccezionale che gioca bene e sta facendo un grande lavoro. Quando c’è qualcuno che va così forte bisogna solo inchinarsi e cercare di recuperare qualche punto».

SCELTA GIUSTA − L’ex centrocampista nerazzurro si è poi espresso sul caso Milan Skriniar e sulla consegna della fascia da capitano a Lautaro Martinez. Le sue parole: «Sinceramente non mi è piaciuta questa situazione. Ad esempio Bremer era in scadenza con il Torino, lui però ha rinnovato e poi è andato via ugualmente. La riconoscenza verso il club ci deve essere sempre. L’atto di togliergli la fascia è stato giustissimo visto che ormai non fa più parte del progetto Inter. Ora cercherà di comportarsi da professionista, ma al momento è giusto che il capitano lo faccia Lautaro Martinez. Quando arrivi da un successo come la vittoria di un Mondiale sei talmente esaltato da giocare con tranquillità, determinazione e autostima. Lui è rimasto attaccato all’Inter, ha rinnovato zittendo anche le voci che lo volevano al Barcellona e quindi è giusto che abbia la fascia. Poi siamo soddisfatti dal suo rendimento».