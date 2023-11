Oristanio: «Ringrazio l’Inter per l’aiuto. Contro di loro tanta emozione!»

Gaetano Pio Oristanio si racconta in una bella intervista, ricordando l’arrivo all’Inter e i momenti vissuti in campo da avversario, ora che veste la maglia del Cagliari.

CRESCITA – Gaetano Pio Oristanio, cresciuto nel vivaio dell’Inter e ora in prestito al Cagliari dopo i due anni al Volendam, racconta alcuni momenti della sua vita. Le sue parole a Radiolina: «Ho fatto due stagioni in Olanda dopo aver trascorso il mio periodo di giovanili all’Inter per cinque anni. In Olanda mi sono trovato bene, son cresciuto, ho potuto sbagliare. Quindi sono molto contento e pronto per questa nuova sfida. Quando esci dalla Primavera non è mai facile giocare con i grandi. È un passo molto difficile e importantissimo per la carriera di un giocatore. Quella dell’Inter è una Primavera forte e altrettanto lo era la Prima Squadra, quindi il passaggio non è mai facile. Chi si adatta prima e riesce a integrarsi bene nel gruppo di adulti si trova meglio anche nelle situazioni future. Quando esci dalla Primavera sei ancora partito. L’arrivo dal mio paese, di circa 5.000 abitanti, a Milano non è stato facile, soprattutto nei primi mesi. Ma ho avuto l’aiuto dei tutor, e ringrazio anche l’Inter per questo perché mi hanno aiutato molto in quel momento della mia vita».

EMOZIONI – Oristanio racconta le sensazioni provate scendendo in campo contro l’Inter. «Cagliari-Inter il mio unico passaggio a vuoto? Ho provato a tenere le emozioni da parte ma sicuramente non è facile. Era la mia prima partita in casa in Serie A Cagliari. L’emozione era tanta però non è una scusante. Ho sbagliato partita e basta. Tanti miei parenti sono venuti allo stadio per vedere Cagliari-Inter. Barella mi ha raccontato qualcosa di Cagliari? No perché lui rientrava dalla Nazionale quindi non ho avuto modo di parlare con lui di questo».