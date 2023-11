Il Marsiglia perde Correa ma acquista punti: vittoria contro l’Ajax!

Partita particolarmente concitata per il Marsiglia, che perde Correa per infortunio e subisce l’attacco dell’Ajax. Ma alla fine arriva la vittoria per 4-3.

TANTI GOL – Marsiglia-Ajax, valevole per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, si rivela una sfida ricca di emozione e, soprattutto, di gol. I padroni di casa sono i primi a realizzane uno, al 10′ con Pierre-Emerick Aubameyang che trasforma dal dischetto. Solo dopo un minuto, però, la squadra olandese pareggia i conti, all’11’ con Brian Brobbey. Il Marsiglia, allora, ricomincia da campo: il nuovo vantaggio arriva al 26′ con gol di Chancel Mbemba. L’Ajax si oppone ancora una volta e sempre col suo numero 9, in questo caso su azione al 30′. Il botta e risposta continua col 3-2 del club francese al 47′, che passa di nuovo per il piede di Pierre-Emerick Aubameyang. È al 63′ che il Marsiglia deve rinunciare a Joaquin Correa, abbattuto da Steven Berghuis (espulso dopo l’intervento del VAR). L’argentino non ce la fa ed è costretto ad uscire dopo l’infortunio. Le emozioni della sfida di Europa League non sono finite qui. La squadra olandese pareggia ancora i conti, nonostante l’inferiorità numerica, al 79′ con la rete di Chuba Akpom. Alla fine, però, a spuntarla è il Marsiglia: il gol decisivo arriva al 90+3′ con un Pierre-Emerick Aubameyang particolarmente ispirato. Per lui è triplette, con un’alta trasformazione dal dischetto. Marsiglia-Ajax termina 4-3.