Ordine – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, dà la sua versione sulla situazione dell’Inter, il bilico tra il controllo di Suning e l’ingresso di Oaktree. Da questo dipenderà anche il futuro di Conte

FONDO SALVEZZA – Il pensiero di Franco Ordine si basa su chi avrà il controllo delle decisioni in casa nerazzurra: «La situazione è piuttosto chiara: se l’Inter passa da Suning al fondo Oaktree Capital, è la sua salvezza presente e futura. Se il suo piano è andare avanti con Suning, senza sacrificare nessuno e facendo un paio di colpi sul mercato, Antonio Conte accetta di continuare. Ma se deve liberarsi di qualcuno e rinunciare ai contratti pesanti, non penso ci stia. Le nuove linee sono già state indicate dalla proprietà e questo ha portato al silenzio di Conte in questi giorni». Queste le parole di Ordine dopo l’intervento del collega Fabrizio Biasin (vedi dichiarazioni) e soprattutto di quello critico firmato Sandro Sabatini (vedi dichiarazioni).