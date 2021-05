Pecci: «Inter cambiata, poteva giocarsi la Champions League! Un acquisto»

Dagli studi della “Domenica Sportiva” su Rai 2 l’ex giocatore e oggi opinionista sportivo Eraldo Pecci ha commentato la stagione dell’Inter e il futuro di Antonio Conte.

INTER DA CHAMPIONS LEAGUE − Eraldo Pecci ritiene la squadra nerazzurra molto competitiva per fare il grande salto in Europa. Le sue parole: «L’Inter ha cambiato tra inizio e fine stagione. Quella del finale, è stata un’altra squadra, poteva giocarsi anche la Champions League. Io non cambierei nulla, la squadra c’è ma comprerei un difensore forte per poter sostituire uno dei tre difensori titolari».

CONTE RIMANE? − Pecci si è espresso così sul futuro del tecnico pugliese: «Su Antonio Conte, non so se rimane. 50 e 50».