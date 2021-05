Dopo essersela presa con Lukaku (vedi articolo) Cassano fa altrettanto con Barella, un altro dei protagonisti dello scudetto dell’Inter. L’ex attaccante, nel corso della “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri, afferma di preferire Locatelli del Sassuolo.

LA CRITICA – In maniera sorprendente, Antonio Cassano se la prende con Nicolò Barella: «A me non piace! Non mi dà niente, l’altro giorno vedevo Xavi e Andrés Iniesta… Sì, corre e fa tanta legna: per Antonio Conte va bene, perché fa tanta intensità. Cosa devo dire? Non mi piace! A me piacciono più giocatori come Manuel Locatelli, che sanno dove mettere la palla. Invece lui corre a destra e a sinistra, fa casino: non mi piace, punto».

LE SCELTE – Oggi Cassano ce l’ha con Barella, ma non con Lukaku a differenza di due giorni fa. Questo il suo giudizio sull’attacco, a partire da Lautaro Martinez: «Giocare all’Inter, con quella personalità che lui ha ogni domenica anche senza fare gol o assist, è impressionante. Romelu Lukaku miglior punta del campionato? Non gli puoi dire nulla, assolutamente. Il lavoro che ha fatto Piero Ausilio in questi due anni di Conte è stato eccezionale. Lukaku lo voleva Conte e l’ha preso, ha comprato Achraf Hakimi e fatto signori acquisti. Ha fatto un lavoro eccezionale e non appare mai: io vedo ogni volta che sulle prime pagine Ausilio non viene mai preso in considerazione».