Oliveira: «Inter calata ma ritornerà. Juventus? Simile all’Inter di Conte»

Luis Oliveira, su Tmw radio, ha parlato della corsa Scudetto con l’Inter in calo rispetto a qualche mese fa. Poi fa una considerazione sulla Juventus

EQUILIBRIO − Il commento di Oliveira sulla lotta in campionato: «Scudetto? Tutto è possibile in questo campionato. Il Milan ha perso due grandi occasioni contro Salernitana e Udinese. L’Inter è calata un po’ dopo qualche giornata non brillante ma credo che arriveranno anche loro. Non credo che però il campionato possa finire con soli tre squadre, compreso il Napoli, la Juventus può arrivare. I bianconeri somigliano all’Inter di Antonio Conte per come gioca. Cioè lasciano il gioco alle altre e ripartono velocemente in ripartenza».