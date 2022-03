De Grandis: «Inter, Napoli più completo. Lautaro Martinez? No fuoriclasse»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto concentrandosi su Inter e Napoli. Poi, le sue parole su Lautaro Martinez

DIFFERENZA − De Grandis su Inter e Napoli: «Io ho sempre puntato sull’Inter perché mi è sempre piaciuta di più negli 11. Ma Nicolò Barella, oggi, è il cugino scontento, non ha un’alternativa, stessa cosa per Marcelo Brozovic. Il Napoli è messa meglio nelle secondo linee. Questa è la differenza tra le due squadre». L’intervento sul Toro: «Lautaro Martinez? Metto in discussione il suo valore. Lontano dall’essere un fuoriclasse, perché è istintivo, non è pensante. Non manda in porta i suoi compagni».