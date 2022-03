Padovan: «Inter, Barella irriconoscibile! Deve fermarsi insieme a un altro»

Padovan commenta la situazione dell’Inter criticando alcuni titolari in difficoltà. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, evidenzia in particolare i problemi di Barella e Lautaro Martinez, aggiungendo Calhanoglu al pacchetto dei bocciati

TITOLARI IN CALO – Dopo aver parlato in generale di Milan-Inter (vedi dichiarazioni), Giancarlo Padovan si sofferma su alcuni singoli: «L’Inter è in forte difficoltà. Non vince da troppe partite e non segna da troppe partite. Lautaro Martinez è in una difficoltà da cui non riesce a emergere e sta diventando un problema. Non vorrei avesse una sindrome della mancanza del gol. Quando ti trovi in queste condizioni rischi di peggiorare di partita in partita. Nicolò Barella è in condizioni di irriconoscibilità. Non lo riconosco più a livello di forma. Nel Derby di Milano mi sarei aspettato che cominciasse la partita Arturo Vidal o Matias Vecino, ma non Barella. Che in questo momento ha bisogno di stare fermo, ritrovare la condizione e allenarsi. Barella e Hakan Calhanoglu sono due giocatori che hanno bisogno di riposo e allenamenti, non di partite».

WEEKEND FAVOREVOLE – Padovan prova a guardare il bicchiere mezzo pieno di questo weekend di Serie A: «Gli interisti sanno anche che hanno un calendario, in teoria, relativamente facile. Mi riferisco alla partita contro la Salernitana di venerdì sera. Assisteranno dal divano di casa con tre punti in più, se non vogliono suicidarsi ulteriormente, alla sfida Napoli-Milan. E c’è pur sempre una partita da recuperare, a Bologna. Anche stando così le cose, senza aspettare Napoli-Milan, riporterebbe l’Inter di un soffio davanti. Tutte queste cose danno loro un po’ di speranza, nonostante questo periodo negativo». Questo il pensiero di Padovan sulla lotta scudetto.