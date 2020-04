Oddo: “Lautaro Martinez diventato probabile campione. Messi-Inter…”

Oddo, ex difensore ora allenatore, è in collegamento con Sportitalia Mercato e si è espresso sull’Inter in relazione a due argentini, Lautaro Martinez e Messi. Ecco la sua analisi sulle voci di calciomercato degli ultimi giorni riguardanti i nerazzurri.

OPERAZIONE DIFFICILE – Massimo Oddo ha dubbi sulla voce rimbalzata dall’Argentina: «È un investimento complicato, anche perché Lionel Messi è arrivato alla soglia dei trentatré anni. Non conosco la situazione economico-finanziaria dell’Inter, però è ovvio che quando queste grandi squadre fanno questo tipo di investimenti è perché sanno di avere un riscontro economico, oltre ad aumentare il loro valore tecnico. Secondo me è difficilissimo che un giocatore come Messi possa lasciare il Barcellona, anche perché la sua situazione è diversa da Cristiano Ronaldo che non aveva mai avuto una lunghissima storia in una squadra. Messi è sempre stato al Barcellona, quindi la vedo un po’ complessa come cosa. Lautaro Martinez via? Dipende da che tipo di programma vuole fare l’Inter. Fino all’anno scorso Lautaro Martinez era un giovane promettente, quest’anno si è confermato ed è diventato un probabile campione. Prima di tutto penserei a trattenere un giocatore come lui. Penso sia necessario finire la Serie A, poi bisognerà vedere che danni avrà provocato la situazione al mercato».