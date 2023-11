Nosotti: «Atalanta-Inter bella sfida! Difese interessanti, motivo»

Atalanta-Inter fra poco in campo per la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A. Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Marco Nosotti parla a proposito del match

INTERESSANTE – Questa l’opinione di Nosotti: «Atalanta-Inter? Ci sono i due difensori, del presente e del futuro: Acerbi e Scalvini. Scamacca è il prototipo del centravanti della nostra nazionale e lo sta dimostrando, è acrobatico ed ha colpi. Sta crescendo di testa. Una bella sfida, in casa i bergamaschi non hanno mai subito gol e l’Inter non lo ha mai subito in trasferta. Sono due difese molto interessanti nell’interpretazioni dei singoli e di reparto».