Non solo Serie A: la FIGC vuole far ripartire il calcio femminile – Sky

Il Consiglio FIGC del 4 giugno sarà molto importante non soltanto per la Serie A e per le serie inferiori: sul tavolo ci sarà anche la ripartenza della Serie A femminile

Il 4 giugno è previsto un Consiglio Federale della FIGC molto importante per la Serie A e le categorie inferiori, ma sul tavolo spunta anche il dossier del calcio femminile. Secondo “Sky Sport” infatti l’intenzione dei vertici del calcio italiano sarebbe far riprendere e concludere anche la Serie A femminile a partire da luglio.