Icardi ma non solo: Inter in attesa di altre cessioni per il tesoretto – SM

Icardi ha lasciato ufficialmente l’Inter (QUI l’ufficialità) e per i nerazzurri si tratta di una maxi plusvalenza. L’Inter ora aspetta altre cessioni per avere un tesoretto da reinvestire nel mercato

Con l’ufficialità arrivata poche ore fa, Mauro Icardi non è più un giocatore dell’Inter. La cessione dell’attaccante argentino consente ai nerazzurri di incassare una grossa somma, quasi tutta di plusvalenza, ma non è finita qua. Secondo “Sport Mediaset” infatti l’Inter si aspetta di ricavare altri soldi cedendo altri giocatori considerati fuori dal progetto come Perisic o Joao Mario, in attesa ovviamente di evoluzioni sul fronte Lautaro Martinez. I ricavi potranno essere reinvestiti sul mercato per lanciare l’assalto a Tonali e Cavani.