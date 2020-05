Padovan: “Serie A riparte. Favorite? L’Inter puÃ² partire forte”

Padovan: “Serie A riparte. Favorite? L’Inter può partire forte”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport”, ha analizzato i possibili temi della ripresa della Serie A e ha affermato di non vedere l’Inter tagliata fuori da una corsa scudetto che molti addetti ai lavori considerano ormai ridotta al duello Juventus-Lazio

INTER PARTE FORTE – Padovan sostiene che l’Inter potrebbe tornare in corsa per lo scudetto se riuscisse a fare una partenza sprint come quella di inizio stagione: «Io dico l’Inter perché l’Inter parte a grande velocità, può essere una squadra che va forte da subito e in 12-13 giornate può recuperare il terreno perduto. L’Inter parte meglio di tutte. Poi vedo la Lazio perché ha una grande fame e i suoi giocatori vedono lo scudetto. Poi la Juventus perché è in testa alla classifica, ma con Sarri non ha avuto una partenza facilissima quindi la vedo come quella che farà più fatica e un punto di vantaggio non le garantisce nulla. Poi ovvio che i pronostici sono fatti per essere smentiti».

GLI ALLENATORI – Padovan poi analizza quale dei tre allenatori in corsa per lo scudetto sia quello più adattabile a un contesto del tutto nuovo: «Dico Inzaghi. La sua è una squadra che si adatta, coglie il momento e si adatta senza difficoltà e lo dimostra anche quando cambia a volte i sistemi di gioco in corso d’opera. Credo sia un allenatore duttile. Conte è il cosiddetto martello che viene da una striscia di risultati non esaltanti. Questi tre mesi sono serviti per cancellare le scorie e secondo me ha lavorato per una ripartenza fulminante. Sarri è un’incognita, lo conosciamo poco perché l’anno scorso ha lavorato in Inghilterra, era un pochino sfuggito ai nostri radar. A Napoli utilizzava poco il turn-over, era il suo grande nemico, ma oggi deve diventare il suo primo alleato».