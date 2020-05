Prestiti e contratti in scadenza: dalla FIFA indicazioni chiare – Sky

Il proseguo della stagione oltre il 30 giugno creerà alcuni problemi per i contratti e i prestiti in scadenza. Per risolvere il problema la FIFA darà indicazioni chiare, ma servirà comunque una contrattazione tra le parti. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport”

INDICAZIONI CHIARE, MA MANCA LA NORMA – La FIFA darà indicazioni chiare per il problema dei contratti e dei prestiti in scadenza, ma manca una norma chiara e serviranno contrattazioni individuali: «Dalla FIFA non arriveranno nome, ma indicazioni chiarissime. La volontà della FIFA sarà prolungare i contratti oltre la scadenza naturale, ma non essendoci una norma servirà mettersi intorno a un tavolo con le parti. In Italia questa situazione riguarda 136 giocatori, alcuni casi sono in via di risoluzione come Mertens, Chiellini o Buffon a cui manca solo l’ufficialità del rinnovo. 29 sono in prestito secco, 24 con obbligo di riscatto e sono situazioni già più definite, 32 con diritto. Ci sono squadre con 17 giocatori in scadenza, tra le grandi l’Inter ne ha 9».