Nainggolan, si ferma l’ex Inter: Cagliari in apprensione

A due settimane dal ritorno in campo, si ferma Radja Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, soffre per un affaticamento. Ecco i dettagli riportati da “TuttomercatoWeb”.

AFFATICAMENTO – Radja Nainggolan si ferma ai box a scopo precauzionale. Nell’allenamento di ieri col Cagliari, il centrocampista belga ha sofferto un affaticamento al polpaccio. Un infortunio che lo costringe a saltare l’intera giornata di allenamento, in vista di esami più approfonditi. Lo stop di Nainggolan arriva in accordo con l’allenatore Walter Zenga. Il belga e il tecnico – entrambi ex Inter – preferiscono non forzare la situazione, e recuperare completamente in vista di un finale di stagione in cui serviranno tutte le energie.

SVILUPPI – Tuttavia è necessario attendere ulteriori esami per comprendere l’entità dell’affaticamento, i possibili sviluppi e i tempi di recupero. Esami che Nainggolan sosterrà nella giornata di domani. La speranza del Cagliari è che il belga possa partecipare già all’allenamento programmato per domani, nel tardo pomeriggio. L’Inter seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, anche in vista del futuro del giocatore belga, sempre più vicino al rientro definitivo a Milano.