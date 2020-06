Carboni: “Lautaro Martinez? Non so se serva al...

Carboni: “Lautaro Martinez? Non so se serva al Barcellona. Vidal-Inter…”

Amedeo Carboni commenta le voci di mercato che vogliono Lautaro Martinez molto vicino al Barcellona. Parlando a “TMW News”, l’ex calciatore ricorda anche la trattativa tra Inter e Vidal, paragonandola a quella sulla rotta inversa per il Toro.

SCETTICISMO – L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è sempre più forte, ma la trattativa deve ancora decollare. Oltre alla componente economica, non è scontata nemmeno quella tecnica. Questa l’opinione di Amedeo Carboni, ex calciatore, e consulente di Rafael Benitez durante l’esperienza con l’Inter. L’ex leggenda del Valencia commenta così la trattativa per il Toro nerazzurro: «Se ne parla molto, spesso però si parlava anche di Vidal all’Inter. Non so quanto il Barça ne possa aver bisogno. Si discute del problema di Suarez che non sta bene e si guarda quindi al futuro. Credo che per l’Inter debba esserci un ritorno economico importante, perché è un giocatore fondamentale».

NESSUNA SICUREZZA – A spingere Carboni sulla via dello scetticismo è il ruolo che Lautaro Martinez avrebbe nel Barcellona. Nonostante il placet di Lionel Messi e i problemi fisici di Suarez, difficilmente il numero 10 dell’Inter sarebbe titolare inamovibile coi blaugrana. Ecco le parole di Carboni: «Inamovibile in quella squadra è dura, specialmente davanti. È chiaro che, anche dopo l’addio di Neymar, il Barcellona si aspettava di più da Griezmann. In ogni caso se vuoi crescere come giocatore ti devi anche esporre alla possibilità di non essere titolare inamovibile. Dipenderà da lui se vuole andare al Barcellona».