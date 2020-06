FOTO – Biraghi scalpita in vista di Napoli-Inter: “Basta questo”

Cristiano Biraghi non vede l’ora di tornare a giocare una gara ufficiale con la maglia dell’Inter. Ecco il suo commento all’allenamento di oggi, in vita della sfida di sabato contro il Napoli.

BASTA POCO – La stagione di Cristiano Biraghi con l’Inter vive in colori chiaroscuri, nonostante alcuni picchi non indifferenti. Su tutti, l’assist per il gol decisivo di D’Ambrosio contro la Lazio (all’andata) e la rete del vantaggio contro il Ludogorets, primo gol ufficiale in nerazzurro. Troppo poco per stabilire come si svilupperà il suo futuro: l’italiano scuola Inter è infatti ancora in prestito dalla Fiorentina. Antonio Conte ha sempre difeso pubblicamente l’operato del numero 34: la sensazione è che la sua situazione si sbloccherà definitivamente nelle ultime fasi del calciomercato (vedi le nuove date). Prima però c’è una stagione da concludere, possibilmente vincendo un trofeo. Quello alla maggior portata è la Coppa Italia, che vede l’Inter ancora in corsa. Sabato si disputerà la semifinale di ritorno a Napoli, dove i nerazzurri dovranno ribaltare lo 0-1 dell’andata. Una partita in cui Biraghi non vede l’ora di giocare, come si evince dal suo commento dopo l’allenamento di oggi. Ecco le sue parole pubblicate sui social: “Pantaloncini, maglietta e un pallone in arrivo. Basta questo per sentirsi di nuovo vivo⚫️🔵 #inter #amala ⚽️“.