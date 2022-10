Nagelsmann: «Inter? Vogliamo vincere! Possibili 3/4 cambi: due esempi»

Nagelsmann dopo la larga vittoria del Bayern Monaco in Bundesliga con il Mainz (vedi report), ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno in Champions League con l’Inter dove non si gioca nulla dato che sono entrambe già qualificate agli ottavi di Champions League (i bavaresi da primi in classifica). Il tecnico annuncia qualche possibile rotazione, con il dubbio Matthjis de Ligt (vedi ultime)

OBIETTIVO FISSATO – Julian Nagelsmann in vista di Bayern Monaco-Inter, pur non avendo più nulla da chiedere al girone di Champions League, punta alla vittoria: «È una partita che vogliamo vincere. Per quanto riguarda le rotazioni vediamo cosa cambierà nei prossimi tre giorni in allenamento e decideremo poi la formazione. Sicuramente ci sono 3-4 giocatori che potrebbero ruotare. Per esempio Sadio (Mané) e Choupo (Moting) hanno giocato parecchio nelle ultime partite. Ma come ho detto, nei prossimi giorni valuteremo e poi decideremo martedì poi chi giocherà»