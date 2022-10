Bayern Monaco macchina da guerra! 6-2 al Mainz, ora sfida con l’Inter

Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter in Champions League nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League (con entrambe le squadre già qualificate agli ottavi), ha stravinto in Bundesliga contro il Mainz. 6-2 il risultato finale

MACCHINA DA GUERRA – Il Bayern Monaco è una macchina da guerra. In Bundesliga arriva un’altra pirotecnica vittoria contro il Mainz, battuto 6-2 all’Allianz Arena. Apre le danze Gnabry dopo appena 5′ di partita. Al 28′ raddoppia Musiala mentre sul finale del primo tempo, al 43′ va in gol Mane. Nella ripresa, al 49′, il Mainz fa uno squillo siglando il 3-1 con Widmer ma al 58′ Goretzka mette le cose ulteriormente in chiaro mettendo a segno il 4-1 del Bayern. I bavaresi non si fermano e vanno sul 5-1 con Tel al 79′. All’86’ c’è gloria anche per Choupo Moting che sigla il 6-1 mentre all’89 il Mainz fissa il risultato sul 6-2 con la rete di Ingvartsen. I bavaresi si preparano ora a sfidare l’Inter all’Allianz Arena martedì 1 ottobre alle 21.00.