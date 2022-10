Bayern Monaco, de Ligt sostituito contro il Mainz: le condizioni verso l’Inter

Il Bayern Monaco ha vinto ancora in Bundesliga mettendo a segno sei gol contro il Mainz (vedi report). Il tecnico Julian Nagelsmann può dunque sorridere anche se de Ligt ha riscontrato un problema muscolare. Il difensore ex Juventus è stato sostituito nella ripresa: Inter a rischio?

DUBBIO – Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, già qualificato agli ottavi di Champions League da primo in classifica del Girone C, martedì 1 novembre sfiderà l’Inter all’Allianz Arena in un match che non ha nulla da chiedere. In ogni caso i bavaresi affronteranno la squadra di Simone Inzaghi nel miglior modo possibile ma con il dubbio Matthjis de Ligt: l’olandese è stato sostituito all’intervallo dopo aver accusato un problema alla coscia sinistra.

PRECAUZIONE – Nagelsmann nella conferenza stampa post Mainz ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore: «Semplicemente il cambio è stata una misura precauzionale per un piccolo problema muscolare, domani valuteranno meglio ma non si aspetta grossi problemi».