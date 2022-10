Inter-Sampdoria, uno stringe i denti in attacco! Brozovic verso Monaco – Sky

Inter-Sampdoria andrà in scena alle 20.45 in un San Siro che si avvia ancora verso il sold-out (vedi articolo). Inzaghi non ha molti dubbi di formazione confermando quasi in blocco la squadra schierata con il Viktoria Plzen (vedi ultime). Secondo Sky Sport, uno stringe i denti in attacco. Aggiornamenti anche su Brozovic

TIRARE AVANTI – Inter-Sampdoria si giocherà alle 20.45 a San Siro, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi si presenta contro i blucerchiati con un solo cambio in difesa (Stefan de Vrij per Francesco Acerbi) mentre conferma in blocco il resto della squadra. Romelu Lukaku dunque parte ancora dalla panchina nonostante Lautaro Martinez stia stringendo i denti avendo giocato tutte le partite. Accanto all’argentino ci sarà Edin Dzeko. Marcelo Brozovic non è presente ma sta migliorando e potrebbe partire per Monaco (QUI le dichiarazioni di Julian Nagelsmann).