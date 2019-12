Mura: “Lukaku gigante buono. Molti colleghi dovrebbero imparare da lui”

Romelu Lukaku ha stupito tutti. Sia dal punto di vista sportivo, con prestazioni eccellenti che hanno scacciato via i dubbi nati quest’estate, sia dal punto di vista caratteriale. Spesso ci si riferisce a lui come “gigante buono” e il belga lo dimostra anche sul campo, con l’altruismo che lo contraddistingue. Gianni Mura, noto giornalista, sul quotidiano “La Repubblica”, ha stilato una lista dei 100 nomi dell’anno nello sport. A rappresentare l’Inter c’è proprio Lukaku.

GIGANTE BUONO – Gianni Mura definisce Romelu Lukaku un gigante buono, lodando la sua attitudine in campo e paragonandolo a una vecchia gloria della Juventus: “Quanti di voi ricordano John Charles, attaccante della Juventus detto ‘il gigante buono’? Gli affiancherei, per questo non secondario dettaglio, Lukaku. Fa sentire il fisico imponente, ma in modo correttissimo. Non si lamenta teatralmente dopo un fallo subito. Non simula. È leale. Molti suoi colleghi dovrebbero imparare da lui. Che fosse un grande attaccante si sapeva. La scoperta è che è una bella persona. Voto 9″.

Fonte: La Repubblica – Gianni Mura