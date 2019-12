R. Baresi: “2020, i sogni sempre indossando la maglia dell’Inter”

Regina Baresi, attaccante dell’Inter Women, fa i buoni propositi per il 2020 sul suo account ufficiale Twitter. La giocatrice, protagonista della promozione in Serie A Femminile delle ragazze nerazzurre, si augura che anche il nuovo anno sia positivo.

2020 DI VITTORIE – Questo l’augurio di Regina Baresi: “Questo 2019 ci ha portato la Serie A. Con lo sguardo al 2020 pensiamo solo ai sogni che ancora dobbiamo realizzare indossando questa maglia. Orgogliosa di rappresentare questi colori, sempre. The best is yet to come. Forza Inter“.