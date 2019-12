Pinamonti di ritorno all’Inter dal Genoa? Possibile doppia operazione

Pinamonti ha avuto un discreto rendimento al Genoa in questa prima metà di stagione. Le difficoltà dei rossoblù, e l’arrivo in panchina di Nicola, sono il preludio all’ennesima rivoluzione di Preziosi. Secondo la TV ligure Primocanale l’attaccante potrebbe già lasciare Genova, con l’Inter che segue la sua situazione.

IN PARTENZA? – Andrea Pinamonti si è trasferito sei mesi fa al Genoa a titolo definitivo, con l’Inter che ha mantenuto il diritto di riacquisto. La recompra potrebbe essere immediatamente esercitata dai nerazzurri, per riportarlo a Milano già da gennaio. Secondo Primocanale l’attaccante classe 1999, autore di quattro gol in diciassette presenze fra Serie A e Coppa Italia, rischia di avere meno spazio nel (probabile) caso in cui al Genoa arrivi un’altra punta più esperta. Per questo motivo l’Inter è disposta a riprenderlo subito e girarlo a un altro club, che gli garantirebbe maggiore minutaggio. Diventano così due i casi che i nerazzurri devono gestire con i rossoblù, dopo quello di Ionut Radu che rischia di perdere il posto a favore del rientrante Mattia Perin. Pinamonti era stato portato al Genoa dall’ex direttore sportivo Stefano Capozucca, che l’aveva avuto al Frosinone, ma ora al suo posto è arrivato Francesco Marroccu.

Fonte: Primocanale.it