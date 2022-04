Mudingayi: «Milan favorito per lo scudetto. Juventus-Inter, due scenari»

L’Inter questa sera affronta la Juventus nel big match che potrebbe tenere vivi i sogni scudetto per i nerazzurri. Di questa sfida ma anche della corsa al titolo ha parlato oggi a Tuttosport Gabi Mudingayi, centrocampista ex Inter.

CORSA – L’Inter è pronta per la sfida contro la Juventus di questa sera. Per continuare a correre verso lo scudetto servono i tre punti assolutamente anche se sbancare l’Allianz Stadium non è facile. Intanto Mudingayi a Tuttosport fa un punto sulla corsa scudetto e sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. «Questo finale di stagione sarò una bella lotta, che deciderà chi sarà il campione d’Italia. E a guadagnarne saremo noi spettatori. Al momento vedo il Milan favorito. Stanno bene e anche quando superano il proprio rivale solo di un gol si percepisce la fame di vittoria dei rossoneri. Inter e Napoli restano squadre fortissime. I nerazzurro vogliono confermarsi, i campani sperano di raggiungere un traguardo ambito da anni. Juventus-Inter? Si tratta di una partita che potrebbe rilanciare i padroni di casa. Per fiducia e classifica. Non credo che se la squadra di Inzaghi venisse sconfitta, sarebbe tagliata fuori dal titolo, non si deve dimenticare il recupero colo Bologna. Se la Juve dovesse vincere, allora i bianconeri potrebbe addirittura rientrare nel giro scudetto».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna